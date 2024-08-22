Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen ilginç olayda, bir otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu. O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobilin altına girdikten sonra sağ salim kurtuldu

Atatürk Caddesi üzerindeki bir kavşakta, bir otomobilin önüne aniden çıkan yavru köpek, otomobilin altına girerek kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar, köpeğin bu kadar büyük bir tehlikeden sağ kurtulmasına hayretle tanık oldular.

Vatandaşlar ve esnaf şaşkın

Olayı anlatan esnaf Engin Tozlu, "Tesadüfen kapıdaydım ve sokağı izliyordum. Köpeğin yola çıktığını görünce arabanın durmasını bekledim. Ancak otomobil durmadı ve köpeğin ezileceğini düşündüm. Gözlerimi kapattım ve köpek 10 metre kadar sürüklendikten sonra koşarak kaçtı. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

Olayın ardından yavru köpeğin sağ salim kaçması, hem olaya şahit olanları hem de güvenlik kamerası görüntülerini izleyenleri derinden etkiledi.