Çanakkale'de Sürdürülebilir Bir Yönetim Için Toplanıldı

25 Temmuz 2024 tarihinde Çanakkale'de gerçekleştirilen çalıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen “Kazdağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde yapıldı. Çalıştay, Bayramiç ve Kalkım Orman İşletme Müdürlükleri düzeyinde kriter ve göstergelerin belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Katılımcılar ve amaç

Çalıştaya, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Akat, Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, bölge müdür yardımcıları, teknik personeller ve ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Çalıştayın ana hedefi, Kazdağları'nın biyolojik çeşitliliğinin korunması ve orman ekosistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için gerekli kriterlerin ve göstergelerin belirlenmesiydi.

Proje kapsamı ve beklentiler

Proje, Kazdağları'nın ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Çalıştayda, bu hedeflere ulaşmak için belirlenen kriterler ve göstergeler üzerinde fikir alışverişinde bulunularak, projeye nihai şeklinin verilmesi hedeflendi.

Çalıştayın önemi

Kazdağları, Türkiye’nin en önemli biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor. Çalıştay, bölgedeki doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, bölgenin ekosistem hizmetlerinin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi için stratejik yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor.