BOTAŞ'ın 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına yüzde 38 zam yapacağını açıklaması, vatandaşların tepkisini çekti. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da bu duruma sessiz kalmayarak sert eleştirilerde bulundu. Karakoz, AKP'nin seçim öncesi bedava doğal gaz vaatlerini hatırlatarak, zamların halkı zor durumda bıraktığını belirtti.

"Seçim bitti, bedava doğal gaz gitti, zamlar geldi"

Karakoz, "AKP iktidarının seçim öncesi yaptığı bedava doğal gaz şovu kısa sürdü. Seçim sonrası zamlar peş peşe gelmeye başladı. BOTAŞ'ın konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 38 zam yapması kabul edilemez," dedi.

"Emekliye ve asgari ücretliye zam yok, doğal gaza var"

"Emekliye ve asgari ücretliye zam yapılmıyor, ama elektriğe, doğal gaza, akaryakıta sürekli zam geliyor! Bu kötü yönetim yüzünden millet perişan durumda," ifadelerini kullanan Karakoz, yönetimi sert bir dille eleştirdi.

"AKP yönetiminde vatandaşın iki yakası bir araya gelmez"

"AKP iktidarda kaldıkça vatandaşın ekonomik durumu daha da kötüye gidiyor. Milleti perişan ettiniz, zamları geri çekin!" diyerek sözlerini tamamladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.