Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, tefecilik suçuna karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon, kentte vatandaşları mağdur eden yasadışı borç verme faaliyetlerine yönelik büyük bir darbe olarak değerlendirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uzun süredir takip ettikleri tefeci çetesine yönelik operasyon için düğmeye bastı. 24 Eylül’de sabah saatlerinde başlatılan operasyona, çok sayıda ekip katıldı. Şehir genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Mağdur vatandaşlar şikayetçi oldu

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, borç alacak defteri, ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi.