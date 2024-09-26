İzmir'de Güzelbahçe-Narlıdere istikametinde, bant aktarımın bulunduğu bölgede zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor ve yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Tek şeritten trafik akışı

Kaza sonrası, olay yerine trafik ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, Narlıdere yönüne giden yol üzerinde trafik akışı yalnızca tek şeritten sağlanabiliyor. Kaza nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, güzergahı kullanacak sürücüler için yaklaşık 2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücülere alternatif rota önerisi

Yetkililer, kaza noktasında trafik akışının normale dönmesinin zaman alacağını belirterek, sürücülere alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti. Kazaya müdahale eden ekipler, araçların olay yerinden çekilmesi ve yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.