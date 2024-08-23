Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Teknopark yatırımcıları ile birlikte önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok ve üniversitenin akademik kadrosu katıldı. Görüşmede, Üniversite-Sanayi işbirliğini daha da güçlendirecek projeler değerlendirildi.

Çanakkale’nin geleceği şekilleniyor

Toplantıda, Ezine Gıda İhtisas OSB’nin Çanakkale ekonomisine ve teknolojik gelişimine katkıda bulunacak projeler üzerine yoğunlaşıldı. Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erenoğlu, üniversitenin bu tür işbirliklerini destekleyerek bölgeye katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Alper Altınok’un açıklamaları

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, Çanakkale'deki sanayi ve teknolojik gelişimi destekleyecek yeni projeler üzerinde durduk. Ezine Gıda İhtisas OSB olarak, bu projelere tam destek vererek Üniversite-Sanayi işbirliğini daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Üniversite ve sanayi el ele

Toplantıda ele alınan projeler arasında, tarım teknolojileri, gıda işleme ve inovasyon üzerine yeni Ar-Ge çalışmaları bulunuyor. Bu projelerin hayata geçmesiyle, Çanakkale'nin teknoloji üssü olma yolunda büyük bir adım atılacağı öngörülüyor. Ayrıca, Teknopark bünyesinde yeni girişimcilere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve teknoloji transfer ofisinin kurulması da gündeme geldi.

Toplantının sonunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ezine Gıda İhtisas OSB’nin ortak projelerle bölge ekonomisine katkıda bulunma kararlılığı yinelendi. Bu iş birliklerinin, Çanakkale’nin hem sanayi hem de teknoloji alanında öne çıkmasını sağlayacağı vurgulandı.