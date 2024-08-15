Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kaza, Çanakkale-Biga yolu üzerindeki ilçe girişinde gerçekleşti.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale yönünden Biga istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, ilçe girişinde bariyerlere çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi ve takla attı. Kaza sonucu otomobilin içinde bulunan sürücü Mert Durucu, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Üvey kardeş hastanede tedavi altında

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, kazanın ardından hemen müdahalede bulundu. Mert Durucu’nun üvey kardeşi olan 13 yaşındaki Berat Ünlü, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Berat Ünlü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.