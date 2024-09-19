Çanakkale’den Çan yönüne giden 41 SK 481 plakalı otomobil, Hurmaköy sapağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Olay anında araçta bulunan iki kişi, yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Yaralılardan biri hastaneye gitmeyi kabul etmezken, diğer yaralı Çan Devlet Hastanesi'ne 112 sağlık ekipleri tarafından sevk edildi.