Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nin kapanışında yaptığı konuşmada, zirvenin ülkemiz adına önemli sonuçlar doğuracağını vurguladı. Görgün, “Burada yapılan görüş alışverişlerinin ve sunulan fikirlerin, savunma sanayimizdeki milli hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağına olan güvenim tam” dedi.

"Derin bir bilgi paylaşımı gerçekleşti"

Sheraton Ankara Hotel’de düzenlenen zirve, Savunma Sanayii Akademi tarafından organize edildi. Görgün, zirvenin iki gün boyunca yoğun bir gündemle sürdüğünü belirterek, “İnsan kaynakları alanında savunma sanayi adına yeni bir dönemin başlangıcını başlattık. Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi, zengin içerikleriyle derin bir bilgi paylaşımına ev sahipliği yaptı” ifadelerini kullandı.

Zirvenin ilk oturumunda "Teknoloji ve İnsan Kaynakları" konuları ele alındı. Görgün, bu oturumda ele alınan başlıklara değinerek, “İK analitiği stratejisi oluşturmak, büyük veri yönetimi, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve üretken yapay zeka gibi konular detaylandırıldı” dedi.

Yetenek Gelişimi ve Kariyer Yönetimi Üzerine Tartışmalar

Zirvenin "Savunma sanayii özelinde yetenek pazarı" oturumunda, yetenek pazarı analizi ve mezunların işgücü beklentileri masaya yatırıldı. Üçüncü oturumda ise yetkinlik mimarisi ve gelişimi konuları üzerinde duruldu. Görgün, "Çalışanlarımız geleceğe hazır mı? Sorusu üzerinde durduk" şeklinde konuştu.

Zirvenin altıncı oturumunda "Kuşaklar Arası Çeşitliliğin Yönetimi" konusu incelendi. Bu bağlamda, farklı kuşakların kariyer beklentileri ve insan kaynaklarının rolleri tartışıldı. Son oturumda ise liderlerin yetenek yönetimi ajandası, 2024 yılı hedefleri doğrultusunda genel müdürler tarafından açıklandı.

Kültür ve Strateji Uyumu Başarıyı Artıracak

Görgün, zirvenin içerik ve program açısından oldukça doyurucu olduğunu ifade ederek, kültür ile strateji uyumunun başarıyı artırabileceğine inandığını belirtti. “Bu tür etkinlikler, ülkemizin savunma sanayisinde teknoloji, inovasyon ve tam bağımsızlık yolunda attığı adımları pekiştirecek” dedi. Zirve sonunda, Görgün, Kurumsal Akademiler Birliği üyelerine belgelerini ve etkinliğin sponsor firmalarına plaketlerini takdim etti.