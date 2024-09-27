Çanakkale’de Yazıyor Yazıyor Sesleri Geri Döndü

Çanakkale Boğaz Gazetesi, sosyal medyanın yazılı basını gölgede bırakmasına karşı farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında bir çocuk, Çanakkale caddelerinde gazete dağıtarak vatandaşları nostaljik anlara götürdü. ‘Yazıyor yazıyor’ sesleri, şehrin sokaklarında yankılandı ve sosyal medyanın yükselişiyle geride kalan yazılı basına dikkat çekildi.

Sosyal medyayı bırak, yazılı basına bak!

Çanakkale Boğaz Gazetesi’nin, “Sosyal medyayı bırak, yazılı basına bak” sloganıyla başlattığı bu proje, sosyal medyanın etkisiyle azalan yazılı basına yeniden ilgi kazandırmayı amaçlıyor. Gazeteyi dağıtan çocuğun sokaklarda "Yazıyor yazıyor!" diye bağırması, o anlara tanık olan vatandaşları geçmişin sokak gazeteciliğine götürdü. Gazeteyi ellerine alan Çanakkaleliler, bu nostaljik deneyim karşısında duygusal anlar yaşadı.

Yazılı basının altın çağı

Projenin detaylarını paylaşan Çanakkale Boğaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akıncı, yazılı basının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Türkiye’de bir zamanlar 1.100’e yakın yerel gazetenin bulunduğunu belirten Akıncı, günümüzde bu sayının 500’e kadar düştüğünü ifade etti. Yazılı basının tekrar canlanması gerektiğini savunan Akıncı, “Sosyal medya, yazılı basını gölgede bırakmaya başladı. Farkındalık yaratmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle hem Çanakkale’de hem de Türkiye genelinde bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Gazete dağıtarak başlayan bir kariyer

İsmet Akıncı, kendi gazetecilik kariyerine de gazete dağıtarak başladığını anlatarak, bu projenin onun için ayrıca anlamlı olduğunu belirtti. 1986 yılından beri gazetecilik yapan Akıncı, “Bu işi mutfağında öğrenmek çok önemli. Gazete dağıtarak başladığım bu yolculukta, bugün gazete sahipliği yapmamın temelinde bu tecrübeler yatıyor. Biz de bu farkındalıkla genç nesilleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Akıncı, projeye destek veren küçük çocuğun da zaman zaman gazete hazırlayıp getirdiğini ve bu şekilde projeye katıldığını söyledi.

"Bu proje Türkiye’ye örnek olmalı"

Akıncı, yazılı basının önemine vurgu yaparak, bu projenin sadece Çanakkale için değil, tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirtti. Sosyal medya mecralarının hızlı tüketim kültürü yarattığını, ancak yazılı basının kalıcılığı ve derinliği olduğunu vurguladı. Akıncı, “Bu projenin Türkiye genelinde bir farkındalık oluşturmasını diliyoruz. Yazılı basın, toplumu bilgilendiren ve arşiv oluşturan en önemli unsurlardan biri. Bu değeri kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız” diye aktardı.