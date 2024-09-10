Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk, geniş çaplı arama çalışmalarının ardından bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşanan kaybolma vakası, 15 saat süren arama çalışmalarının ardından sona erdi. 12 yaşındaki Resul Guliyev, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyince ailesi endişeye kapıldı. Çocuk, evinden 7 kilometre uzaklıkta Bozalan mevkiinde bir köylü tarafından bulundu.

Olayın gelişimi

Dün saat 16.00 sularında Pınarbaşı köyünde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Resul Guliyev sabah saatlerinde ailesiyle birlikte okula gitmişti. Okul dönüşü çantasının yırtıldığını gören Resul, durumu annesi Yakut Askerova'ya bildirdi. Annesi tarafından uyarılan Resul, korku ve endişe içinde evden ayrıldı.

Akşam saatlerinde çocuklarının eve dönmediğini gören aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi ve geniş çaplı arama çalışmalarına başlandı.

Arama çalışmaları

Arama ekipleri, köy çevresinde titiz bir çalışma yürüttü ve köydeki güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Resul’ün en son köy çıkışındaki bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. 15 saat süren arama çalışmalarının sonunda, Resul Guliyev, evinden 7 kilometre ileride Bozalan mevkiinde bir köylü tarafından traktörle seyahat ederken bulundu.