Çanakkale, Manisa, Bolu ve İzmir, Muğla gibi birçok yerde yangın çıktı. Yangınlar rüzgârın etkisi, gece havadan müdahale edilememesi nedeniyle büyürken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili açıklama geldi.

Yumaklı, Çanakkale-Eceabat’taki yangının kontrol altına alındığını, Manisa-Gördes’teki yangının ise kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. İzmir’in Karşıyaka ilçesi, Manisa ve Bolu’da çıkan orman yangınları ise sürüyor.

Çanakkale, Manisa, Bolu ve İzmir'de devam eden yangınlarla ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta'da dün sabah 09.51'de başlayan yangın gece boyunca devam etti. Dün gece, 'En son çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim' diye söylemiştim. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibariyle Çanakkale-Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum" dedi.

İzmir ve Bolu'daki yangına müdahale sürüyor

Bolu'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bolu'da Göynük, Bekirfakılar'da bu yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi. Diğer yangınlar da olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarması ile takviye hava araçları ile birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmı ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz. Ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Biraz da bitki örtüsünün farklı yapıda olması sebebiyle aslında yanan alanla çıkan duman arasında bir orantısızlık var. Bu açıdan belki farklı görünebilir ama arkadaşlarımız şu anda oraya müdahaleye devam ediyorlar. Çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız. Ben de biraz sonra buradan oradaki çalışmalara nezaret etmek ve incelemek için Bolu'ya geçmiş olacağım. İzmir Karşıyaka'da da arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Orada da bir sorun olacağını öngörmüyoruz. Ancak gün içerisinde orayla ilgili de diğer yangınlara nispeten daha küçük boyutta olması sebebiyle fazla detay vermeyeceğim. Ancak gün içerisinde yine bunu arkadaşlarımız bildirmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Manisa'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Manisa-Gördes'te kırsal alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili bilgi paylaşan Yumaklı, "An itibarıyla yüzde 100 kontrol altına alındı diyemiyoruz. Çünkü çok küçük bir yer kaldı” diye konuştu. Yumaklı, “14 Ağustos tarihinde başlayan orada başka bir yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık 8 kilometre ileride yeni bir yangın daha başladı. Hem nemin düşük olması hem yüksek şiddette rüzgar sebebiyle ki rüzgar zaman zaman yaklaşık 70 kilometre ve üzeri ölçüldü. Burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar” dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Lisesi yakınındaki makilikte 12.00 sıralarında çıkan yangına ise müdahale sürüyor.

Çanakkale yangını: “700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz”

Yumaklı, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımın yol açtığını açıkladı. 700 hektarlık alanın yandığını belirten Yumaklı, şunları söyledi:

"Çanakkale-Eceabat için yol kenarındaki bir elektrik direğinin patlamasından kaynaklı çıkan kıvılcım sonucu başlayan yangının ormana sirayet etmesiyle gerçekleşmiş oldu maalesef. Tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Burada elbette çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten bunu rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için gidiş yönünde gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı. Henüz alanı inceleyip geldim. Yanan alanla etkilenen alan aynı şey değil. Bunun altını çiziyorum. Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız daha sonra bunu alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam bir önceki yangın 18 Haziran'da çıktı; sanki onun devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde maalesef büyük bir alan etkilenmiş oldu. Yine her zamanki gibi söylediğim husus herkes üzerine düşeni yapmak durumunda. Vatandaşlarımız, kurumlar, kuruluşlar kimler varsa 'Artık bu son olsun' diyelim. Bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyetini tekrar istirham ediyorum."

“Üç gün yüksek risk”

Meteorolojik verilerde bugün, cumartesi ve pazar olmak üzere üç gün yüksek risk olduğunu söyleyen Yumaklı, "Dolayısıyla biz orman teşkilatı olarak, bu üç gün için valiliklerimiz olarak, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız. Çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı, yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Burada da bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Hep söylediğim gibi bizlerin bu müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. O yüzden tekraren bu üç günde özellikle hatta bundan sonra da Eylül'ün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum" dedi.