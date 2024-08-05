Çanakkale'den Dünyaya Difenbahya Yaprağı Üzerinde Sanat

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur, 25 yıldır Hollanda’dan ithal ettiği ve özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına hayat veriyor. Difenbahya yapraklarını kağıda en yakın malzeme olarak gören Unutur, sanatsal çalışmalarında Çanakkale’nin simgeleri, tarihi figürler ve İslami motifleri öne çıkarıyor.

Sanat yolculuğu ve çalışma teknikleri

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Çini Bölümü mezunu olan Hülya Kalaycı Unutur, sanatsal yolculuğuna 1999 yılında İstanbul’da başladı. 2009 yılında Çanakkale’nin Behramkale köyünde açtığı atölyede çalışmalarına devam eden Unutur, difenbahya yapraklarına 22 ayar altın kullanarak çeşitli eserler çiziyor.

Unutur, difenbahya yaprağının kağıda en yakın malzeme olduğunu ve bu nedenle üzerinde minyatür sanatı uygulamanın kolay olduğunu belirtiyor. Hollanda’dan getirilen yapraklar, 2 yıl süren özel bir kuruma aşamasından geçtikten sonra, üzerinde sanatsal çalışmalar yapılıyor. Her bir eserin yapım süresi, eserin karmaşıklığına bağlı olarak 1 gün ile 1 ay arasında değişiyor.

Özgün koleksiyonlar ve eserler

25. yılını kutlayan Hülya Kalaycı Unutur, bu özel yıl için iki koleksiyon hazırladı. Birinci koleksiyon, İslami motiflerden oluşuyor ve Çanakkale’nin özel simgeleri ile tamamlanıyor. İkinci koleksiyonda ise çeşitli hayvan figürleri yer alıyor. 1999 yılından 2024 yılına kadar yaptığı eserlerden seçkiler sunan koleksiyonlar, Çanakkale’nin tarihini ve kültürel mirasını yansıtıyor.

Unutur'un eserleri arasında Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anısına yapılan Şehitler Abidesi, Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı, Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı gibi önemli figürler yer alıyor. Eserleri, 3 ay süren bir çalışmanın ardından, özel bir boya karışımı ve ışık görmeden kurutulmuş difenbahya yapraklarına işleniyor.

Gelecek planları ve sanatın geleceği

Hülya Kalaycı Unutur, sanatsal çalışmalarına devam ederken, difenbahya yapraklarının kendisi için bir tutku haline geldiğini vurguluyor. Çanakkale’nin kültürel ve tarihi değerlerini sanatla buluşturarak, bu mirası gelecek nesillere aktarma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Unutur'un eserleri, hem yerel hem de uluslararası sanat çevrelerinde büyük takdir topluyor ve sanat dünyasında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.