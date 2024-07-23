Çanakkale Belediyespor Kulübü'nün yetenekli sporcusu Şimal Alkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 20-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Final yarışmalarında büyük bir başarıya imza attı. Konya'da gerçekleştirilen yarışmalarda üç farklı branşta yarışarak topladığı puanlar sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Üç branşta büyük başarı

Şimal Alkan, yarışmalarda üç farklı branşta topladığı puanlarla dikkat çekti. Bu üstün performansı sayesinde Türkiye genelinde üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Alkan'ın bu başarısı, Çanakkale Belediyespor Kulübü'nün ve antrenörlerinin de gurur kaynağı oldu.

Gelecek için umut veriyor

Çanakkale Belediyespor Kulübü, resmi açıklamasında, "Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 20-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya’da yapılan Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Final yarışmalarında kulübümüz sporcusu Şimal Alkan üç branşta topladığı puanlar sonucunda Türkiye 3.sü olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi.