Temmuz ayı maaş artışlarının ardından emekliler, bankalardan aldıkları promosyonları yeniden değerlendirmeye başladı. Özellikle özel bankalar, yüksek promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor.

Bankalar arasında rekabet kızışıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, temmuz ayındaki maaş artışlarıyla birlikte özel bankaların 18 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapabileceklerini belirtti. Bu durum, bankalar arasındaki rekabeti artırıyor ve emekliler için daha cazip fırsatlar doğuruyor.

Emekliler için promosyon beklentileri

Zengin, bankaların karlılıklarının yüksek oranda arttığını ve emeklilere yönelik promosyon miktarlarında cömert davranmaları gerektiğini vurguladı. Emeklilerin maaşlarının birkaç gün öncesinden hesaplarına yatırılarak bankalar için ticari işlem de sağladığına dikkat çeken Zengin, bankaların emeklilere daha fazla değer vermesi gerektiğini belirtti.

Promosyon güncellemelerinde dikkat edilmesi gerekenler

Promosyon anlaşmaları genellikle 3 yıllık süreler için yapılıyor. Emekliler, banka değişikliği yapmak istediklerinde bu süreye dikkat etmeli. Örneğin, emekli bir yıl önce 6 bin TL'lik bir promosyon anlaşması yapmışsa ve yeni bir banka 18 bin TL teklif ediyorsa, mevcut anlaşmadan kalan tutar düşüldükten sonra yeni tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu durumda emekli, 14 bin TL'lik bir promosyon alır ve bu tutar üç yıllık süre için geçerli olur.