Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kemer köyünde 2011 yılında keşfedilen 2 bin 600 yıllık mermer yazıt, Parion Antik Kenti'nde kolonizasyon sürecinde Anadolu halklarının aktif rol oynadığını ve bölgedeki kehanet merkezlerini ortaya koyuyor.

Parion Antik Kenti'nde yeni bulgular

1997 yılında yapılan yüzey araştırmalarının ardından, 2005 yılında başlayan kazılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş'in önderliğinde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 aylık kazı statüsüne alınan Parion Antik Kenti'ndeki çalışmalar, Anadolu arkeolojisi açısından büyük önem taşıyor.

Kazı ekibi, 2011'de Kocagür köyü meydanında vatandaşlar tarafından dinlenme amaçlı kullanılan kırık bir mermer blok buldu. Bu eser üzerinde yapılan detaylı araştırmalar, yazıtın bölgedeki yerleşimlerin kuruluşu hakkında önemli bilgiler sunduğunu ortaya koydu.

Kehanet merkezi ve Anadolu'nun rolü

Yazıtta, Parion Antik Kenti'nin yakınında bir zamanlar kehanet merkezi olabileceğine dair bilgiler yer alıyor. Strabon'un eserlerinde bahsedilen bu merkez, Apollon ve Artemis'e ait olabilir. Prof. Dr. Keleş, yazıtın dilinin Grek alfabesi ile uyumlu olmadığını, Kuzey Ege'ye ait ünik bir dil olduğunu belirtti. Bu durum, Parion'un kuruluş sürecinde Anadolu halklarının önemli bir rol oynadığını ve bölgede sentez bir kültürün oluştuğunu gösteriyor.

Bölgesel önemi ve gelecek planları

Prof. Dr. Keleş, Parion Antik Kenti'nin kazı çalışmalarının, Türkiye'nin kültürel envanterine binlerce eser kazandırdığını ve kazı sürecinde yetişen arkeologların ülke genelinde önemli görevlerde bulunduğunu ifade etti. 23 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak, bu sene saha çalışmalarının tiyatro, agora ve Roma hamamının ardından kentin güney nekropolünde sürdürüldüğünü belirtti.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin otomotiv yatırımları için cazip bir konumda olduğunu vurgulayan EGOD Başkanı Mehmet Torun, bölgeye özel teşvik programlarının hazırlanması gerektiğini ifade etti. Bu teşviklerin, daha fazla otomotiv firmasının bölgede yatırım yapmasını sağlayacağını aktardı.