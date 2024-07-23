Mitolojik kökende; canavar kavramı

Canavar, mitolojilerde, masallarda ve efsanelerde sıkça bahsedilen vahşi, olağanüstü ve genellikle yırtıcı varlıkları ifade eden bir terimdir. Türk kültüründe "Guyuk" veya "Azman" olarak da bilinir ve değişik biçimlerde tasvir edilir. Genellikle sıra dışı güçlere sahip, insanları korkutan veya tehlike yaratan varlıkları tanımlar.

Bu kavramın kökeni, insanların doğayla olan karmaşık ilişkisine dayanır. Antik çağlardan beri insanlar, doğada karşılaştıkları bilinmeyen veya kontrol edilemeyen yırtıcı hayvanlar karşısında korku ve hayranlık duymuşlardır. Bu duygular, zamanla mitolojik ve efsanevi hikayelerde canavarların doğuşuna yol açmıştır. İnsanların doğaya ve bilinmeyene duydukları merak ve endişeler, canavarların mitolojik dünyada yer almasını sağlamış ve insanların kendi korkularını veya hayallerini yansıtan semboller olarak şekillenmelerine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, canavar terimi zamanla genişleyerek, sadece vahşi hayvanları değil, bazen insan yapımı yaratıkları veya soyut kavramları da kapsayacak şekilde evrilmiştir. Bu evrim, insanın çevresini anlamlandırma ve kontrol etme çabasıyla paralel olarak gelişmiştir.

Masallar ve efsanelerde; canavar kavramı

Masallarda ve efsanelerde canavarlar, genellikle kahramanın karşılaştığı büyük zorlukları temsil eder. Korkutucu ve ürkütücü olan bu varlıklar, kahramanın cesaretini ve yeteneklerini sınar.

Modern kültürde; canavar algısı

Günümüzde canavar kavramı, genellikle fantastik edebiyat, bilim kurgu filmleri ve korku türündeki eserlerde karşımıza çıkar. Örneğin, Godzilla, King Kong, Predator gibi karakterler popüler kültürde canavar temsillerinin önde gelen örnekleridir.

Toplumsal ve kültürel etkiler

Canavarlar, insanların doğaüstü ve bilinmeyenle olan ilişkisini yansıtan sembollerdir. Bir yandan korku ve endişe yaratırken, diğer yandan da hayal gücünü ve macera arzusunu beslerler. Canavarlar, tarih boyunca insanların hayal dünyasını zenginleştiren ve kültürel anlamda önemli bir yere sahip olan varlıklardır. Mitolojiden günümüze kadar uzanan bu kavram, insanlığın doğaya, bilinmeyene ve kendi içsel korkularına olan bakışını yansıtmaktadır.

Yunan mitolojisindeki 21 efsanevi yaratık ve canavar

1- Kerberos: Hades’in hüküm sürdüğü Ölüler Dünyasının bekçisidir. Üç başlı ve yılan kuyruklu olan bu vahşi yaratık, yer altı dünyasına yani Hades’in krallığına giden kapıda bekler. Ekhidna ve Typhoon’un çocuklarından biri olan Kerberos’u yenerek bulunduğu yerden yer yüzüne çıkaran ise Herakles’tir. Herakles'in 12 görevinden sonuncusu olan Kerberos, daha sonra tekrar Tartaros’a gönderilir.

2- Minotor: Girit mitolojisinde boğa başlı, insan vücutlu ve kuyruklu bir yaratıktır. Kral Minos'un karısının Poseidon'un gönderdiği güçlü boğaya aşık olması üzerine doğar. Daidalos'un inşa ettiği Labirent'te yaşar ve insan etiyle beslenir.

3- Pegasus: Kanatlı uçan at, Medusa'nın kanından doğmuş ve Bellerophontes'in yardımcısı olarak bilinir. Olimpos'a uçma girişimi sırasında bir at sineği tarafından düşürülmüştür.

4- Unicorn: Mitolojideki en masum varlıklardan biridir ve tek boynuzlu at olarak bilinir. Kanının bazı hastalıklara iyi geldiğine ve ölümsüzlük sağladığına inanılır. Yakalanması zor olan Unicornlar, mitolojide varlığı en çok tartışılan yaratıklardan biridir.

5- Kentaurlar: İnsanların üst kısmına ve atın alt kısmına sahip varlıklardır. Genellikle ormanlarda yaşarlar ve mitolojide Hera'nın yarattığı düşünülse de bazı kaynaklarda Kronos ile Philyra'nın birleşmesinden ortaya çıktıkları söylenir. Kentaurlar genellikle saldırgan olarak tanımlanır ancak aralarında mitolojik hikayelerde önemli roller üstlenenler de bulunmaktadır.



6- Medusa: Phorkys ile Keto'nun birlikteliğinden doğan Gorgonlardan tek ölümlü olanıdır. Olağanüstü güzelliği ile tanınan Medusa, Athena Tapınağı'nda Poseidon ile ilişkiye girer. Bu olay, Poseidon'un zorlamasıyla gerçekleşse de Athena tarafından saygısızlık olarak algılanır ve lanetlenir. Athena'nın lanetiyle yılan saçlı, yılan vücutlu ve gözlerine bakanları taşa çeviren bir yaratığa dönüşür. Medusa, sonradan Perseus tarafından öldürülür.

7- Kikloplar: Tek gözü olan devler olarak bilinir ve başka bir adları da Tepegöz'dür. Tanrılar gibi ölümsüz değil, ölümlü olan Kikloplar, Zeus'un Titanlarla savaşında kullanılmıştır. Zeus'a şimşeği, Poseidon'a üç dişli mızrağı ve Hades'e de görünmezlik başlığını veren Kikloplar, demircilik, duvarcılık ve el işlerinde de son derece maharetlidir. Odysseus'un Troya Savaşı sonrası macerasında da adı geçen bu varlıklar, mitolojide önemli bir yer tutar.

8- Kimera: Typhon ile Echidna'nın canavar çocuklarından biri olan Kimera, ağzından alevler saçan ve yılan kuyruklu bir aslandır. İobates'in Bellerophontes'e verdiği üç görevden biri Kimera'yı öldürmektir. Bellerophontes, uçabilen kanatlı atı Pegasus ile Kimera'yı yok eder. Bellerophontes'in attığı kurşun uçlu mızrağı Kimera'nın yer altına gömülmesine neden olurken, ağzından saçtığı ateşin bir kısmı da yer üstünde kalmıştır.

9- Hydra: Typhon ile Echidna'nın çocuklarından biri olan bataklıklar canavarı Hydra, Hera'nın Herakles'i ortadan kaldırmak için gönderdiği bir canavardır. 7 başlı bir yılan olarak tasvir edilen Hydra'yı Herakles, 12 görevinden biri olarak gerçekleştirir ve öldürür. Herkesilen başının yeniden çıktığı ve zehirli kanı olan Hydra'nın öldürülmesi zor olmuştur. Herakles, Hydra'yı öldürdükten sonra oklarını daha ölümcül yapmak için onun kanına batırır. Ancak bu kanların ileride Herakles'in de ölümüne neden olacağı söylenir.

10- Nemea Aslanı: Echidna'nın kendi yarattığı Orthos adlı köpekle birlikte doğan Nemea Aslanı, yaşadığı bölgede korku salan bir yaratıktır. Özellikle Herakles'e karşı Hera tarafından büyütülen bu canavar, Herakles'in 12 görevinden ilki olarak bilinir. Ok, mızrak ve kılıç işlemeyen sağlam derisiyle ünlü olan Nemea Aslanı, Herakles tarafından boğularak öldürülmüştür. Aslanın postu, Herakles'in sonraki görevlerinde kullandığı en önemli silah ve kalkan olmuştur.

11- Sirenler: Odysseus hikayesinde yer alan Sirenler, genellikle belden aşağısı balık, üstü ise güzel bir kız olarak tasvir edilen kanatlı varlıklardır. Ancak Yunan mitolojisinde adı geçen Sirenler, denizcilerin ölüm meleği olarak bilinirler.

Söyledikleri büyüleyici şarkılarla denizcileri etkileyen Sirenler, gemilerinin rotasını şaşırtır ve kayalıklara çarpmalarına neden olur. Uzun deniz yolculukları içeren Odysseus’un maceraları ve Argonotların Seferi gibi efsanelerde, Sirenlerle olan mücadeleler anlatılır.

12- Skylla: Odysseia’da adı geçen ve mağarada yaşayan korkunç deniz canavarı olarak tanımlanan Skylla, mitolojide Ekhidna ve Typhoon’un çocuklarından biri olarak bilinir, ancak farklı söylenceler de mevcuttur. Odysseus, Skylla'yı 12 ayaklı, mağara içinde yarı toprak altında yaşayan bir canavar olarak tarif eder.

13- Orthros: Geryoneus'un sığır sürülerini koruyan üç başlı köpeği, Orthros'tur. Ekhidna ve Typhon'un çocuklarından olan Orthros, Herakles'in sürüleri çalmak amacıyla geldiğinde öldürülür. Daha sonra Ekhidna ile Orthros'un birlikteliğinden Nemea Aslanı ve Phix doğar.

14- Harpi: Harpilerin en dikkat çekici örneği, Likya'nın önde gelen kentlerinden biri olan Ksanthos'ta bulunan Harpi Anıtı'dır. Ölenlerin ruhlarını taşıyan varlıklar olarak tanımlanan Harpiler, şekil olarak Sirenlere benzemekle birlikte Thaumas ile Elektra'nın çocuklarıdır.

15- Ekhidna: Okeanos'un kızı Kallirhoe'nin yarattığı Ekhidna, belden aşağısı yılan (ejderha), üstü genç ve güzel bir kız olarak betimlenir. Typhoon ile ilişkilerinden Kerberos, Kimera, Hydra, Orthos ve Nemea Aslanı gibi birçok ünlü yaratığın doğmasına neden olmuştur.

16- Typhoon: Toprak yani Gaia ile Tartaros'un birleşiminden doğan Typhoon, ateşler saçan bir yılan olarak bilinir ve bazen yanardağ tanrısı olarak da anılır. Ekhidna ile olan ilişkisinden birçok korkunç yaratık yeryüzünde dehşet saçmıştır.

17- Python: Gaia'dan doğan Python, Delphi kehanet merkezinin bekçisi olarak görev yapmaktadır. Apollon, Delphi'de hakimiyet kurmak için Python'u öldürür. Python, büyük ve devasa bir yılan olarak bilinir ve günümüzdeki büyük yılanlara piton denmesinin kökenini oluşturur.

18- Nymphe: Zeus'un kızları olan Nympheler, Yunan mitolojisinde önemli bir yer tutan ancak genellikle tanrıçalar arasında daha az dikkate değer kabul edilen varlıklardır. Nehirlerde, denizlerde ve dağlarda yaşayan Nympheler, doğanın güzelliklerine ve doğaüstü özelliklere sahiptirler. Müzik, dans ve doğanın korunmasıyla ilgilenen bu varlıklar, zarif ve büyüleyici olarak betimlenirler. Özellikle satirlerle birlikte tasvir edilen Nympheler, mitolojik hikayelerde önemli roller üstlenirler. Kirke ise Nympheler arasında adı en çok bilinenlerden birisidir.

19- Griffon: Griffonlar, mitolojide aslan gövdeli ve kartal başlı olarak tasvir edilen yaratıklardır. Zeus ve Apollon gibi önemli tanrılarla ilişkilendirilirler. Altınların ve hazinelerin koruyuculuğunu üstlendikleri düşünülen Griffonlar, mitolojide genellikle kuzeyde Hiperborelilerin yaşadığı ülke olan kutsal Hyperborea'da bulunduklarına inanılır. Bu efsanevi yaratıklar, hem gücü hem de bilgeliği simgeleyen önemli semboller arasında yer alırlar.

20- Geryon: Khyrsaor ile Kallirhoe'nin birlikteliğinden doğan Geryon, üç gövdeli bir dev olarak anlatılır. Eritheis krallığının hükümdarı olan Geryon'un sahip olduğu büyük sığır sürüsü, Herakles'in 12 görevinden biri olan bu sürüyü çalmak görevinin temelini oluşturur. Geryon'un kendisi ve üç başlı köpeği Orthros, Herakles tarafından öldürülür. Bu destan aynı zamanda Cebelitarık Boğazı'nın oluşumuna ilişkin bir hikayeyi içerir.



21- Satirler: Mitolojide insan vücutlu ve keçi ayaklı varlıklar olarak betimlenen Satirler, genellikle kaba saba görüntüleriyle tanımlanırlar. Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşayan Satirler, müzikle de uğraşırlar ve sıklıkla Dionysos ile ilişkilendirilirler. Mitolojik hikayelerde genellikle figüran olarak yer alırlar. Satirler arasında en ünlüsü Marsyas'tır; Apollon ile yaptığı lir çalma yarışmasını kaybeden Marsyas, cezalandırılarak derisi yüzülerek öldürülür.

Canavarların konu edildiği, en sevilen filmler

Godzilla (1954) - Bir dinozorun radyoaktif bir yaratığa dönüşmesini konu alan klasik bir Japon filmi.

King Kong (1933, 2005) - Dev bir maymun olan King Kong'un hikayesini anlatan film. Özellikle 2005 yapımı versiyonu çok beğenildi.

Jurassic Park serisi (1993-2022) - Dinozorların modern dünyaya geri getirilmesini konu alan Steven Spielberg'in ünlü serisi.

Alien serisi (1979-2017) - Yaratık (Xenomorph) adı verilen uzaylıların insanları avladığı bilim kurgu klasikleri.

Predator serisi (1987-2018) - Güçlü ve avcı bir uzaylı olan Predator'ün insan avına çıktığı aksiyon filmleri.

Cloverfield (2008) - New York'u istila eden devasa bir yaratığın görüntülerini, found footage tarzında sunan gerilim filmi.

Pan's Labyrinth (2006) - Guillermo del Toro'nun yönettiği, İspanyol İç Savaşı sırasında fantastik yaratıklarla dolu bir masalı anlatan film.

The Shape of Water (2017) - Guillermo del Toro'nun Oscar ödüllü filmi, su altında yaşayan gizemli bir yaratıkla insan arasındaki ilişkiyi konu alıyor.

Pacific Rim (2013) - Dev robotlarla dev canavarların savaştığı, aksiyon ve bilim kurgu unsurlarının bol olduğu bir film.

The Host (2006) - Güney Kore yapımı, Han Nehri'nde yaşayan dev bir yaratığın Seul şehrini istilası ve insanların onunla mücadelesi.