Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 Eylül'de yaşanan silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Sehle Gündüz (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Adapazarı'nın Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki bir iş merkezinde meydana geldi.

Olayın detayları

Güzellik salonu işleten Sehle Gündüz, iş yerinde sevgilisi Serdar Sert (50) tarafından tabancayla başından vuruldu. Çevredeki kişilerden gelen silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gündüz’ü iş yerinde yerde tabancayla başından vurulmuş şekilde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sehle Gündüz, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gündüz, entübe edildi.

Zanlı tutuklandı

Olayın ardından kaçan Serdar Sert, kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sert, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Sehle Gündüz’ün tedavisi sürecinde, 7 Eylül gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Gündüz’ün, daha önce eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu belirtildi.