Türk televizyon tarihinin unutulmaz anlarından biri olan Beyaz Show düelloları, yıllar sonra sahnede yeniden canlandı. Candan Erçetin, İstanbul’daki konserinde yakın dostu Beyazıt Öztürk’e esprili sözlerle seslenerek hem kahkahalarla dolu anlar yaşattı hem de eski atışmaları hatırlattı.

Yıllar önce Beyaz Show’da ekran başındakileri kırıp geçiren klip düellolarıyla hafızalara kazınan ikili, bu kez seyircinin karşısına farklı bir sahnede çıktı. Erçetin, uzun süredir konserlerine katılmayan Beyaz’a hazırladığı esprili şarkıyla seslenerek salonda büyük alkış aldı.

Şarkısında “Ben sana çok yalvardım, konserlere gel diye… Hep bir işin var dedin, duydu bütün Türkiye. WhatsApp’tan yazıp durma, şimdi engelliyorum” dizelerine yer veren sanatçı, binlerce izleyiciyi kahkahaya boğdu.

Konser sırasında Beyaz Show’a da göndermede bulunan Erçetin, “Eğer o şov başlarsa, çok ağlarsın kapımda… Sildim mi tam silerim, bu var benim yapımda” sözleriyle hem nostalji yaşattı hem de sosyal medyada gündem oldu.

Performansını “Rehberden siliyorum, sana buradan bye bye diyorum” sözleriyle tamamlayan ünlü sanatçı, konserin sonunda Beyaz’a seslenerek salondaki coşkuyu doruğa çıkardı:

“Halkı arkama aldım, anlıyor musun bilmiyorum… İstanbul’dan sevgiler Beyaz’cım.”

Böylece, yıllar önce televizyon ekranında başlayan tatlı rekabet, bu kez sahnede yeniden hayat bulmuş oldu.