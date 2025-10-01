Barbados, Belize, Dominika ve Saint Vincent ve Grenadinler, vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanıyan anlaşmayı imzalayarak bölgesel bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Karayipler’de dört ülke serbest dolaşım anlaşması yürürlüğe girdi

Barbados, Belize, Dominika ve Saint Vincent ve Grenadinler, Karayipler'de önemli bir adım atarak dört ülke arasında serbest dolaşım anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerinde çalışma ve oturma izni olmadan süresiz olarak yaşayıp çalışabilmelerini sağlıyor.

Bu serbest dolaşım anlaşması, sadece işgücünün serbest dolaşımını değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik bütünleşmeyi de hedefliyor. Barbados’un Caricom Büyükelçisi David Comissiong, bu adımın bölge halkının birbirine daha yakın hale gelmesi için atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Comissiong, "Biz neredeyse aynı halkız. Aramızda tarihsel bir düşmanlık yok ve kültürel olarak birbirimize benziyoruz. Bu nedenle bu anlaşma bir atılımdır." dedi.

Beyin göçünü yavaşlatmayı amaçlıyor

Bu adım, aynı zamanda beyin göçünü yavaşlatma amacı taşıyor. Karayipler bölgesindeki ülkeler, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya doğru yönelen genç ve eğitimli vatandaşlarını kaybetmekten endişe ediyor. Barbados Başbakanı Mia Mottley, nüfusun yaşlanmasından duyduğu kaygıyı dile getirmişti. David Comissiong ise, gençlerin Karayipler’de kalarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Bazı hükümetler endişeli

Serbest dolaşım anlaşması, bölgedeki hükümetlerde farklı tepkiler aldı. Bazı hükümetler, anlaşmanın sosyal hizmetler üzerinde baskı yaratabileceğinden endişe duyuyor. Eski bir Caricom yetkilisi olan Kendol Morgan, sağlık hizmetleri gibi alanlarda kapasite sorunları yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Gelecekte diğer ülkelerin katılması bekleniyor

Bu dört ülkenin başlattığı serbest dolaşım anlaşmasının, diğer Karayip ülkeleri için örnek teşkil etmesi bekleniyor. Şu anda yalnızca dört ülkenin dahil olduğu anlaşma, bölgesel bütünleşmenin güçlenmesi için bir başlangıç olarak görülüyor. Comissiong, bu sistem oturduğunda diğer ülkelerin de katılmasını beklediklerini ifade etti.