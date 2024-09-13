İstanbul'da, sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıklardan Onur Apaydın ifade verdi.

Onur Apaydın'dan çarpıcı ifade

Duruşmada, eski bir polis memuru olan Onur Apaydın, mahkeme karşısında olmaktan büyük pişmanlık duyduğunu ifade etti. Apaydın, "Bu yapı içerisinde yer almaktan dolayı çok pişmanım ve herkesten daha üzgünüm" dedi. Apaydın, "Kimsenin söyleyemediği Ümit Saral organize suç örgütünden bahsediyorum" diyerek, suç örgütünün lideri olduğunu iddia ettiği Ümit Saral'ı suçladı.

Apaydın, suçlamaların odağındaki "Kaan Hamzaoğlu" isminin kendisine ait olduğunu belirterek, "2014 yılında 'Hamzaoğlu Araç Kiralama' ve 'Hamzaoğlu Büfe' gibi işletmelerim vardı. Ben polis memuruydum ve tabelada 'Kaan Hamzaoğlu' yazıyordu. Ancak bu isim üzerinden dolandırıcılık yapmadım" açıklamasını yaptı. Apaydın, Zeytinburnu İlçe Emniyet Amirliği'nde şoför olarak çalıştığını ve araçların, emniyet görevlileriyle ilgili dernek ve çevrelere kiralandığını belirtti.

Suç örgütü ve Ümit Saral

Onur Apaydın, suç örgütüyle ilişkisini "bitmek bilmeyen talepler" yüzünden sonlandırdığını öne sürdü. Ümit Saral'ın etkisi altında kaldığını ve "bu yapının içinde yer almamın" nedeninin ailevi sorunlar olduğunu ifade etti. Apaydın, suç örgütü içinde lider konumunda olmadığını ve maddi kazanç amacı gütmediğini belirtti.

Mahkeme ve gözaltılar

Duruşmada, sanık Ahmet Faruk Mercan'ın telefonu üzerinden yapılan incelemelerde, Candan kardeşlerle olan görüşmelerin ses kayıtları tespit edildi. Bu kayıtların, davanın seyrini etkileyebileceği belirtiliyor.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumunun devam etmesine karar verirken, tutukluluk durumunu 18 Eylül'deki duruşmada yeniden değerlendireceklerini açıkladı. Duruşma ertelendi.

İddianame ve ceza talepleri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun suç örgütünün elebaşları olduğu, örgütün "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtiliyor. İddianamede, Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in suç örgütü içindeki rolleri ve ceza talepleri de yer alıyor. Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Diğer 20 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezası öngörülüyor.