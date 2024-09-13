Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, "Suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayın ardından gözaltı ve tutuklama süreci

Narin Güran, Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolmuş ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Fuat Güran, suç delillerini yok etme suçundan tutuklanmıştı. Şimdi de eşi Hediye Güran’ın gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir boyut kazanıldı. Hediye Güran’ın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Salim Güran'ın telefonunda ses kayıtları inceleniyor

Öte yandan, 2 Eylül’de tutuklanan ve Diyarbakır Adliyesi'ne tekrar ifade vermek üzere getirilen amca Salim Güran’ın telefonunda bulunan bazı ses kayıtları da incelemeye alındı. Bu ses kayıtlarında, soruşturmanın diğer şüphelisi olan ve tekrar gözaltına alınan 15 yaşındaki R.A. ile Salim Güran’ın arasında geçen görüşmelerin yer aldığı öğrenildi.