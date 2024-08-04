Dikili Belediyesi'nin düzenlediği Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'nde ünlü sanatçı Mehmet Erdem'in verdiği konser, binlerce vatandaşı coşturdu. Orhan Hassoy Stadyumu'nda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Dikili Belediyesi tarafından organize edilen Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, ünlü sanatçı Mehmet Erdem'in verdiği konserle taçlandı. Etkinlik, Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı'nın katılımıyla gerçekleşti. Konserde binlerce vatandaş, Erdem’in sevilen şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Konserde konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, festivalin önemine vurgu yaptı. Başkan Kırgöz, “Gücünü özgürlüğünden alan, Çandarlı’mızın Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı, demokrasi sevdalısı, aydınlık yüzlü siz değerli güzel insanları ile birlikte 26. Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel akşama coşku katan değerli sanatçımız Mehmet Erdem kardeşimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Orhan Hassoy Stadyumu'nda gerçekleşen konser, büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Mehmet Erdem'in sahne performansı, katılımcılardan tam not aldı. Festivalin bu yılki teması olan kültür, demokrasi ve emek, gece boyunca şarkılar ve konuşmalarla vurgulandı. Mehmet Erdem'in sahne aldığı gece, Çandarlı'nın kültürel zenginliğini ve toplumsal dayanışmasını gözler önüne serdi.