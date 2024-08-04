Piyasalar, Temmuz ayı enflasyon verilerini merakla bekliyor. Reuters ve AA Finans anketlerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Temmuz ayında aylık bazda yüksek bir artış göstermesi bekleniyor. Reuters anketine göre TÜFE'nin Temmuz'da yüzde 3,45 artması, AA Finans anketine göre ise yüzde 3,51 artması öngörülüyor. Yıllık enflasyonun ise Temmuz ayında yüzde 62 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Temmuz enflasyon tahminleri

Reuters'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Temmuz ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3,45 artacağı öngörülüyor. Bu artışla birlikte, yıllık enflasyonun yüzde 62,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 42,2 olarak belirlenmiş durumda.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ise Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 3,51 artması öngörülüyor. Bu beklentiyle yıllık enflasyonun yüzde 62,23 seviyesine düşmesi bekleniyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 42,20 olarak belirlenmiş.

TCMB'nin açıklamaları ve beklentiler

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Temmuz ayında vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların aylık enflasyona 1,5 puan ilave katkı yapacağını belirtti. Bu durum, Temmuz enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşebileceğini işaret ediyor.

Geçen hafta TCMB’nin yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde Temmuz ayı TÜFE beklentisi yüzde 2,77 seviyesindeydi. Ancak bu beklentiler belirgin şekilde yukarı revize edildi.

Enflasyon trendleri ve önceki veriler

2024 yılının başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle Ocak ve Şubat ayında TÜFE sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti. Mart ve Nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da aylık yaklaşık yüzde 3,2 artış gösterdi. Mayıs ayında TÜFE, yıllık bazda zirveye ulaşarak yüzde 71,60 seviyesine çıktı. Haziran ayında ise fiyat artışları yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE yıllık olarak yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomist görüşleri

Ekonomistler, Temmuz ayında alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki yıl ortası vergi güncellemeleri ile akaryakıt ve enerji kalemlerindeki artışların etkili olacağını belirtiyor. Yıllık veride geçen yılın baz etkisinin hızlı düşüşte ana etken olduğu vurgulanıyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Temmuz ayında Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun bir önceki aya göre yüzde 1,35 arttığını ve açlık sınırının 19.234 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Merkez Bankası’nın para politikası

Geçen yıl genel seçimlerin ardından sıkılaştırma politikaları doğrultusunda TCMB, son olarak Mart ayında 4.150 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını belirten TCMB, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasını daha da sıkılaştıracağı sinyalini veriyor.

Veri açıklaması: TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verisini 5 Ağustos saat 10.00’da açıklayacak.