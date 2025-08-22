Dikili Belediyesi, yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen hem çocuklar hem de aileleri için Çandarlı Mahallesi’nde özel bir etkinlik düzenledi. Tarihi Çandarlı Kalesi önünde gerçekleştirilen organizasyon, tüm katılımcılara neşe ve müzik dolu anlar yaşattı.

Etkinlikler kapsamında çocuklar, yüz boyama, seramik atölyesi, zıp zıp oyun alanı ve dans aktiviteleriyle keyifli vakit geçirerek eğlencenin tadını çıkardı. Çocukların neşesi, ailelerin ve katılımcıların yüzlerinde de mutluluk yarattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve sanatçı Hüseyin Tolu, coşkulu bir konserle izleyicilerle buluştu. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek deniz kıyısında unutulmaz bir akşam yaşadı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, “Çandarlı’mızda çocuklarımızın mutluluğu ile başlayan bir akşam yaşadık. Seramik atölyesi, yüz boyama ve danslarla miniklerimiz gönüllerince eğlendi. Ardından sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve değerli sanatçımız Hüseyin Tolu ile müzik dolu anlara tanıklık ettik. Hemşehrilerimizin coşkusunu paylaşmak bizlere büyük mutluluk verdi. Desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, çalışma arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çandarlı, çocukların gülüşleri ve müziğin birleştirici etkisiyle unutulmaz bir yaz akşamına tanıklık etti.