Yarışma, TA3AUW çağrı işaretli İzmirli amatör telsizci ve Elektronik Yüksek Mühendisi Osman Ercanlı’nın öncülüğünde düzenleniyor. Etkinlik, amatör telsizcilerin teknik yeteneklerini sergilemelerine, bilgi ve deneyim paylaşmalarına, ayrıca ulusal ve uluslararası dostluklar kurmalarına fırsat sunacak.

Ercanlı, “Uzun yıllar sonra ülkemizde HF bandında sesli modülasyon yarışması eksikliğini giderecek bir etkinlik başlatıyoruz. Katılımcılar, çağrı işaretlerini, konum bilgilerini ve sinyal anlaşılabilirliklerini birbirlerine iletecek. En az 50 onaylanmış QSO yapan amatör telsizciler ödül almaya hak kazanacak” dedi.

Yarışmada puanlama, yapılan bağlantıların mesafesine göre değişecek: Türkiye’deki başka bir istasyonla QSO 2 puan, aynı kıtadaki farklı bir ülke ile QSO 5 puan, farklı kıtadaki bir istasyonla QSO 10 puan olarak değerlendirilecek.

Ercanlı, tüm amatör telsizcileri ve iletişim teknolojilerine ilgi duyanları etkinliğe katılmaya davet ederek, “Bu yarışma, amatör telsizciliğin ve birlikteliğin bir kutlaması olacak. Başlattığımız bu meşale, Türk amatör telsizcileri için yeni bir heyecan kaynağı olacak” diye konuştu.

Katılımcılara kategori birinciliği için plaket veya dijital sertifika verilecek. Yarışma ve kayıtlarla ilgili detaylara http://www.tahfcontest.com adresinden ulaşılabiliyor.

HF bandında yayın yapan yüksek frekanslı radyolar, uygun atmosfer koşullarında binlerce kilometre uzaklığa ses ve veri iletebiliyor. Uzun dalga boylu sinyallerin atmosferde yansıması, radyo dalgalarının dünya genelinde yayılmasını sağlıyor.