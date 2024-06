11 Mayıs'ta Karesi ilçesinde gerçekleşen olayda, Ata Emre Akman, yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin önünü kesen bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırganın ve ailesinin, Akman'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtığı tespit edildi.

Adli Süreç ve Tepkiler

Olayın ardından polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan ve ailesi gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı. Saldırgan için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan ağır cezalar talep edildi.

Aile İçin Bayramların Anlamı Değişti

Ata Emre Akman'ın annesi, artık bayramların kendileri için anlam taşımadığını belirterek, oğullarının kaybının büyük bir boşluk yarattığını ifade etti.

'HANGİ GÜNDEYİZ, BİLMİYORUZ'

Kurban Bayramı'na hüzünlü giren anne Zuhal Akman, "Bayramı yaşadık. Günler tükendi. Hangi gündeyiz, neler yaşadık. Her günün kardeşlerinin haberlerinin sabahı doğumu. Her sabah uyanınca, biri bizi Balıkesir Şehir Hastanesi'nden arayacakmış gibi geliyor. Her gün aynı Bayramların artık bizim için bir anlamı yok. Bayram sabahları ağırdır. Artık bayramları kutlayacağız" diye konuştu.

HOLLANDALI VERA'YA ANLATMAK ZOR OLDU

Oğlunun çevresinde sevilen ve mütevazı bir çocuk olduğunu söyleyen Zuhal Akman, "Oğlumun birçok hobisi vardı. Müzisyendi, satranç oynuyordu. Arkadaşları ne kadar iyi olduğunu söylese de o arkadaşlarını ön plana çıkartır, desteklenirdi. Geçmişten kalma, Ata'yı torunu gibi gören 74 yaşında Hollandalı Vera vardı. Anlam veremedi, inanamadı" dedi. Sanıklarla ilgili olarak konuşan Zuhal Akman, 1'i 18 yaşında küçük 2 sanığın ömür boyu hapis cezası talep ettiklerini belirterek, "Yaş fark etmeksizin ömür boyu cezanın bilgilerini istiyoruz. Eğitimciyim. 11 yaşında bir çocuk 'adamın öldürülmesi' yahut 'hırsızlığın' suç olup olmadığını Olmadığını bilir. Bu olayların bizi, tanımayan tüm değişimlere tepki var. Sanıklara en ağır ceza verilmeli" diye konuştu.