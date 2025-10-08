Çankaya Katlı Otoparkı’nın güçlendirilmesi teknik, ekonomik ve planlama açısından mümkün bulunmadı. Uzmanlar, mevcut yapının riskler taşıdığını ve müdahaleler sonrası işlevselliğini kaybedeceğini belirtti. Alternatif çözüm olarak ring sistemiyle mevcut otopark kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Güçlendirme Çalışmaları Teknik ve Ekonomik Açıdan Yetersiz

Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edildi. Kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda güçlendirme seçeneği son bir yıldır incelendi. Fizibilite çalışmaları, altyapı incelemeleri ve mühendislik analizleri yürütüldü.

Sistemsel Sorunlar ve Rijitlik Düzensizliği

Ön incelemelerde, kolonların tek doğrultuda sıralanması nedeniyle düşey yük ve deprem kuvvetlerinin belirli noktalarda yoğunlaştığı tespit edildi. Bu, yapıda düzensizlik ve zayıflık yaratıyor. Önerilen güçlendirme müdahaleleri, otopark kapasitesini düşürecek ve depolama ile dükkan alanlarını etkileyecek.

Güçlendirme Maliyeti Yeni Yapımı Aşıyor

Yapılan hesaplamalara göre güçlendirme maliyeti, yeni yapım maliyetinin yaklaşık %60’ına ulaşıyor. Bakanlık kriterlerine göre ekonomik olarak kabul edilebilir sınır %40 olduğu için güçlendirme seçeneği ekonomik açıdan sürdürülemez bulunuyor.

İmar Planları Güçlendirmeyi Engelliyor

Çankaya Katlı Otoparkı, Agora ve çevresini kapsayan koruma amaçlı imar planlarında ‘Arkeoloji ve Tarih Parkı’ olarak belirlenmiş durumda. Bu alanlarda ne güçlendirme ne de yeniden yapım mümkün değil. Plan kararları ve bölgenin tarihî bütünlüğü, güçlendirme çalışmalarını engelliyor.

Alternatif Çözüm: Ring Sistemi

Otoparkın yıkılması durumunda, İzmir Ulaşım Ana Planı ve Otopark Eylem Planı kapsamında alternatif çözümler uygulanacak.

Mevcut Otoparkların Daha Verimli Kullanımı

Kahramanlar ve Eşrefpaşa Katlı Otoparkları arasında sadece otopark kullanıcılarına özel ring sistemi kurulacak.

İki otopark arası mesafe yaklaşık 3 km, yolculuk süresi 15 dakika.

Konak Alsancak bölgesindeki İzelman AŞ otoparkları da sistem desteği için kullanılacak.

Bu uygulama ile Çankaya Otoparkı kullanıcılarının yönlendirilmesi, İzmir trafiğine olumlu katkı sağlayacak