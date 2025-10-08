Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ve Voleybol takımları, hafta sonu ikinci deplasman maçlarına çıkıyor. Basketbol takımı Adana Nova Basketbol ile, voleybol takımı ise Ata Okul Spor ile karşılaşacak. Her iki takım da sezona galibiyetle başlama hedefiyle sahaya çıkacak.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) üçüncü hafta karşılaşmasında Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Adana Nova Basketbol ile Menderes Spor Salonu’nda 10 Ekim Cuma günü saat 17.30’da karşılaşacak.

Takım, geçen hafta sezonun ilk deplasman mücadelesinde Mersin Gençlerbirliği’ni 69-66 mağlup etmişti. Maç TBF’nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Başantrenör İstemihan Örücü, “Mersin’deki deplasmandan galibiyetle döndük. Şimdi önümüzde Adana deplasmanı var. Bu maçı da kazanarak deplasmanlarda 2’de 2 yapmayı hedefliyoruz. Takım olarak motiveyiz ve hazırız” dedi.

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda Ata Okul Spor ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Erdal Kurç, “Sezonun ilk maçını 3-1 kazanarak başladık. Cumartesi günü Ata Okul Spor ile ikinci maçımıza çıkacağız. Bu maçı da alarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, iki takım için de başarı mesajı verdi:

“Kadın basketbol ve voleybol takımlarımız, hafta sonu deplasman maçlarında başarılı olacaklarına inanıyoruz. Hem potada hem de filede haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekiplerimize güveniyoruz.”