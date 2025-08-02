Karareis Barajı’nda inceleme yapan Çankırı, su krizine sert çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme’de günlerdir süren su kesintileri üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen Karareis Barajı sahasında incelemelerde bulundu. Çankırı’ya, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, İçme Suyu Daire Başkanı Uğur Dal ve DSİ Bölge Müdürü Hüseyin Koray eşlik etti.

İzmir’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme’deki su krizine dikkat çeken Çankırı, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, “1989’daki İstanbul neyse, 2025’te İzmir aynısını yaşıyor” dedi.

“Vatandaş susuz, belediye suskun”

Yaz sezonunda yaşanan su krizinin hem insani hem ekonomik açıdan büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Çankırı, şu ifadeleri kullandı:



“Suyu hayat değil de siyaset meselesi haline getiren yerel yönetimden planlı ve sürdürülebilir bir anlayış beklemek hata olurdu. Ama vatandaşımız müsterih olsun, merkezi hükümet olarak gereken her adımı atıyoruz.”

Çeşme Belediyesi’ni altyapı yatırımlarını zamanında yapmamakla eleştiren Çankırı, CHP’li belediyelerin halkı susuz bırakırken hükümeti suçladığını söyledi.

“İzmir yılların umursamazlığının faturasını ödüyor”

AK Parti’nin 23 yıldır hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalıştığını belirten Çankırı, “1989’da İstanbul’da yaşanan sorunları şimdi İzmir yaşıyor. CHP’li belediyelerin yetersizliği su krizini derinleştirdi. Çeşme’nin altyapısı yaz nüfusunu taşıyamıyor ama belediyenin afişleri her yere ulaşıyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Ayrıca, Karareis Barajı ile Çeşme’nin 2047 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirten Çankırı, projeye ilişkin detayları da paylaştı.





Karareis Barajı ve projenin detayları

Baraj + Salman Göleti + Arıtma Tesisi projesi tamamlandı.

33 bin 689 metre uzunluğunda çelik boru hattı döşendi.

3 adet yükleme deposu, 3 terfi merkezi, sanat yapıları ve günlük 23.760 m³ kapasiteli arıtma tesisi kuruldu.

Performans testleri sonrası kısa süre içinde Çeşme’ye yılda 3,74 milyon m³ içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Açılış yakında

Projenin tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla açılış yapılacağı belirtildi. Çankırı, Çeşme Belediye Başkanı’nı da projeyi yerinde incelemeye davet etti ancak belediyenin ilgisizliğini eleştirerek, “İşi yapmayana anlatmak da zor, anlaması da” dedi.