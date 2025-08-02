Kaldırım ve yol işgallerine geçit verilmiyor

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen kaldırım ve yol işgallerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. Türbe, Ordu, Polat ve Yıldız Caddeleri ile Kilimcitepe Mahallesi’nden başlayarak Eskiizmir Caddesi'ne kadar birçok noktada yapılan kontrollerde, işgale neden olan kişi ve işletmelere yasal işlem uygulandı.

Kamu alanları koruma altına alınıyor

Zabıta ekipleri, işgale neden olan duba, pano ve çeşitli park önleyici malzemeleri kaldırarak kamu alanlarının asli kullanım amacına uygun şekilde değerlendirilmesini sağladı. Yaya güvenliğini tehlikeye atan tüm unsurlar denetimler sırasında tespit edilerek kaldırıldı.

Başkan Helil Kınay: "Ortak yaşam alanlarına birlikte sahip çıkacağız"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yürütülen denetimlerin amacının ortak alanların kamuya açık, erişilebilir ve güvenli kalmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Ortak yaşam alanlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Kamuya ait alanları korumak, tüm yurttaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla denetimlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.