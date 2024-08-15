Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Şeyhyunus köyünde çıkan yangında üç ev tamamen yandı.

K.G. isimli vatandaşa ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede kontrolsüz şekilde yayılmaya başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki iki eve daha sıçradı.

Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Ayrıca, Türk Kızılay gönüllüleri de olay yerinde hem ekipler hem de köylüler için yiyecek ve içecek dağıtımı yaptı.