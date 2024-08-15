Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest, 19 Ağustos Pazartesi günü İzmir İztaş Fuar Alanı’nda gençleri ağırlayacak. Sokak modasının öncüsü IN STREET, İzmir'deki bu büyük etkinliğe damgasını vuracak.

Eğlence İzmir'de başlıyor

IN STREET, İzmir'de yaz mevsiminin enerjisini yansıtan çeşitli aktivitelerle festivalde yer alacak. Katılımcılar, çanta kişiselleştirme ve basketbol etkinlikleri gibi keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak. Festival, 16.00’da kapılarını açacak ve saat 20.00’ye kadar sürecek.

İzmir'de unutulmaz anlar yaşanacak

Festivalde IN STREET’in renkli grafiti tasarımlarıyla süslenmiş konteyner alanında eğlenceli fotoğraflar çekebilirsiniz. Katılımcılara hediye çekleri ve çeşitli sürpriz hediyeler verilecek.

İzmirliler eğlenceyi kaçırmayın!

19 Ağustos’ta İzmir İztaş Fuar Alanı’ndaki IN STREET konteynerini ziyaret ederek bu eğlenceli deneyime siz de katılabilirsiniz.