Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Aygen’in (41) cansız bedeni, yeğeni tarafından öldürülüp gömüldüğü metruk bir evde bulundu. Cinayeti işlediğini Ankara’da polise teslim olarak itiraf eden E.Y. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeğen cinayetini itiraf etti

Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde ortaya çıktı. Köyde yaşayan E.Y., 25 Ağustos günü öğle saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesindeki Kayaş Polis Merkezi’ne giderek, dayısı Murat Aygen’i 20 Ağustos’ta av tüfeğiyle vurup öldürdüğünü söyledi. İfadesinde, cesedi köydeki kullanılmayan bir evin içine gömdüğünü de itiraf etti.

Cesedi ekipler çıkardı

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, belirtilen adreste kazı çalışması yaptı. Yapılan aramada bir süredir kayıp olan Aygen’in cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırılırken, köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Ankara’dan Çankırı’ya getirilen E.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.Y., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Aygen’in cenazesi köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.