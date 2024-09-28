Çankırı’nın Eldivan ilçesinde bulunan belediyeye ait bir sosyal tesiste çıkan yangın, vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış anı ve müdahale

Yangın, Eldivan ilçesindeki sosyal tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Tesisten yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Vatandaşların duyarlılığı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi

Yangının erken fark edilmesi ve itfaiyenin hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmesi, olası daha büyük bir felaketi önledi. Vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası inceleme

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürerken, yetkililer tesiste incelemelerini sürdürüyor. Tesiste maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi.