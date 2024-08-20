Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını, yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Yukarımeydan köyü başta olmak üzere dört köyün tahliye edilmesine neden oldu.

Yangın, Yukarımeydan köyünde ormanlık alanda başladı ve kısa sürede Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerine kadar yayıldı. Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük bir seferberlik başlattı. 44 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, 2 helikopter, 102 araç ve 267 personel görev aldı.

“Can ve mal kaybı yaşanmadı, araştırmalar sürüyor”

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının dün saat 17.30 civarında başladığını belirtti. Yangının çıkış sebebinin henüz netleşmediğini ifade eden Vali Taşolar, “Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, köylülerimizin tahliye edilmesine neden oldu. Neyse ki, can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak bu süreçte dört köydeki toplam 125 vatandaşımızı güvenli yerlere yerleştirdik. Yangının sebebiyle ilgili idari ve adli soruşturmalar başlatıldı,” dedi.

Tahliye edilen köylülerin korku dolu anları

Yangın nedeniyle Ilgaz’daki bir otele yerleştirilen 64 yaşındaki Aynur Kurt, yangın anlarını şu sözlerle anlattı: “Dağdan dumanlar yükseldiğini gördük. Dumanlar artınca köye haber geldi, ‘Köy boşaltılacak’ dendi. Mecbur kaldık, apar topar çıktık, buradayız. İlaçlarımızı bile alamadık.”

82 yaşındaki Emine Tunç ise gözyaşları içinde yaşadıklarını paylaştı: “Oğlum yangını gördü, söndürmeye çalıştı ama nafileydi. Bizim köye bir buçuk metre kala durdu. Komşunun evi simsiyah dumanlara büründü. Jandarmalar ‘Anne, seni götürelim’ dediler. Oğlumla birlikte köyden ayrıldık. Allah devlete, millete zeval vermesin. Her yerden yardım geldi, ekipler doldu taştı.”