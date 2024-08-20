Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi: İzmir’in tarihi ve mimari zenginliği

Başdurak Camisi, İzmir’in Anafartalar Caddesi üzerinde, şehrin en etkileyici camilerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu göz alıcı yapı, İzmir’in zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtıyor. 1671 yılında İzmir’i ziyaret eden ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsettiği cami, aslında 1652 yılında tahıl tüccarı Hacı Hüseyin Bey tarafından yaptırılmış.

Tarih ve mimari özellikler

Camii hakkında yapılan tarihi araştırmalara göre, Evliya Çelebi’nin zamanında caminin giriş kapısında bir kitabe bulunuyordu. Ancak bu kitabe günümüzde yerinde değil. Onun yerine, caminin ana mekânına giriş kapısının üstündeki 1774 tarihli bir onarım kitabesi mevcut. Aynı dönemde, camiye bir de kütüphane eklenmiş. Caminin ikinci onarım kitabesi ise avlu kapısının üzerinde yer almakta. Bu kitabe, caminin büyük bir depremde hasar gördüğünü ve halkın yardımıyla onarıldığını belirtiyor. 1880 yılında minaresi yıkılmış ve 1894 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Mimari detaylar

Başdurak Camisi, tek kubbeli ve tek minareli klasik bir kâgir yapı olarak dikkat çekiyor. Kubbesi kurşun kaplı, minaresi ise süslü oymalı taşlardan yapılmış. Caminin sade mihrabında çini panolar yer almakta. Mihrabın üstü ve sütun başlıkları altın yaldızla bezeli, kubbenin ortasında ise “İhlas Suresi” yazılı.

Dış cephe ve iç mekân

Camiyi çevreleyen dış cephede, saçağın altındaki alçı friz ve üzerindeki çiçek motifleri dikkat çekici. Duvarların üst kısmında, bitkisel motiflerden oluşan alçak kabartma alçılarla süslenmiş pencereler ve mihrap yer almakta. İç mekânında ise yer yer kalem işi süslemelere rastlanıyor. Minber girişinde ve yan aynalıklarında bulunan mermer kabartmalar, korkuluklardaki bitkisel süslemeler ise göz kamaştırıcı.

Restorasyon ve günümüz

Başdurak Camisi’nin restorasyon çalışmaları, 2001 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldı ve 2017 yılında İzmir Ticaret Odası tarafından devam ettirildi. Son restorasyon çalışmalarıyla birlikte, caminin altında bulunan 28 dükkân yenilenmiş ve ‘Başdurak Kemeraltı Turistik El Sanatları Çarşısı’ olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Ziyaret edilmesi gereken yerler

Başdurak Camisi, hem tarihi hem de mimari açıdan oldukça zengin bir yapıdır. Caminin zarif detayları ve tarihi geçmişi, ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor. İzmir geziniz sırasında bu tarihi yapıyı ziyaret ederek, hem kültürel mirası yakından görebilir hem de çevredeki el sanatları çarşısını keşfedebilirsiniz.

Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi: Adres ve ulaşım bilgileri

Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi, İzmir şehir merkezinde yer alan Anafartalar Caddesi üzerinde bulunuyor. Bu cami, İzmir’in tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı’na oldukça yakın bir konumda.

Adres: Başdurak Camisi, Anafartalar Caddesi No:14, 35230 Konak/İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri

Özel araç ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Başdurak Camisi’ne özel aracınızla gitmek oldukça kolaydır. Şehir merkezinden Anafartalar Caddesi’ne yönelin ve camiyi sağınızda göreceksiniz. Cami çevresinde otopark bulmak mümkün olabilir, ancak Kemeraltı Çarşısı çevresinde park yerleri sınırlı olabilir. Toplu taşıma ile ulaşım: Otobüs: İzmir şehir merkezinden Kemeraltı yönüne giden otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. 14, 15, 19, 26 numaralı otobüsler Kemeraltı’na yakın bölgelerden geçiyor. Caddede ineceğiniz duraklardan biri ana giriş kapısına oldukça yakın olacaktır.

Tramvay: İzmir’in Konak Tramvayı, caminin bulunduğu bölgeye oldukça yakındır. Konak durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle Başdurak Camisi’ne ulaşabilirsiniz.

Metro: İzmir Metrosu’nun Konak istasyonunda indikten sonra, Konak yönüne doğru yürüyerek ve Anafartalar Caddesi’ni takip ederek camiye ulaşabilirsiniz. Yürüyüş ve çevre keşfi: Eğer İzmir’in merkezinde iseniz ve çevreyi keşfetmek isterseniz, camiyi yürüyerek de bulabilirsiniz. Anafartalar Caddesi üzerinde ilerleyerek ve Kemeraltı Çarşısı’nı geçerek camiyi rahatlıkla görebilirsiniz.

Notlar:

Camiye toplu taşıma ile ulaşım, İzmir’in tarihi bölgelerine yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle oldukça pratiktir.

Özellikle Kemeraltı Çarşısı çevresinde gezinti yaparak camiyi daha rahat bulabilir, alışveriş yapabilir ve İzmir’in tarihi atmosferini deneyimleyebilirsiniz.