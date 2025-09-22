İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran Mahallesi’nde yıllardır süren kanalizasyon sorunu siyaset gündemine taşındı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın projeyi hayata geçirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettiği yetkiye İZSU’dan ret yanıtı geldi. Karara tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı “beceriksiz yöneticilikle” suçladı.

“Yetkiyi devret, yatırımı biz yapalım”

Aliağa Belediyesi, 11 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazıyla başvurarak kanalizasyon yatırımının yapımı için yetki devri talep etti. Başkan Serkan Acar, Tugay’a “Yetkiyi verin, Şakran’ın kanalizasyon sorununu biz çözelim. Lütfen konuyu krediye bağlamayın” çağrısı yaptı.

Tugay: “Buyursun yapsın”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yatırım maliyetinin 700 milyon değil, 2,5 milyar TL olduğunu belirterek Acar’a “Bu yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın” yanıtını verdi. Ancak İZSU, Aliağa Belediyesi’nin talebini reddetti.

Çankırı’dan sert tepki

Karara tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İZSU'nun Aliağa Belediyesi'ne verdiği yanıt, Cemil Tugay'ın hizmet değil, engel üretme zihniyetinin yeni bir örneğidir.

‘Siz yapamazsınız’ demek aslında ‘halkın ihtiyacını karşılamanıza izin vermiyoruz’ anlamına gelir.

Beceriksiz yöneticiler halka yük olur. İzmir’in kronik sorunları çözülmezken hizmet etmek isteyen belediyelere set çekilmemeli.”

“Aliağa’nın vizyonu ortada”

Çankırı, Aliağa Belediyesi’nin kentsel dönüşüm, sosyal tesis, altyapı ve çevre projelerinde başarılı işlere imza attığını savunarak, “Aliağa Belediyesi’nin vizyonu, Büyükşehir’in beceriksizliğini gölgede bırakmıştır. İzmir halkı artık bahane değil çözüm istiyor” dedi.