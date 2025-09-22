CHP Karabağlar İlçe Kongresi sonrası patlak veren istifa krizi büyüyor. Partilerinden ayrılacaklarını açıklayan 9 meclis üyesiyle ilgili CHP Genel Merkezi’nin harekete geçtiği, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in bu akşam üyelerle bir araya geleceği öğrenildi.

İstifa açıklaması tartışma yarattı

Geçtiğimiz hafta yapılan ilçe kongresi sonrası, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekilmesiyle başlayan süreç, 9 meclis üyesinin “dayatma ve tek adaylı seçime zorlanma” gerekçesiyle istifa açıklaması yapmasıyla krize dönüştü.

Resmi başvurular yapılmadı

İstifa kararı kamuoyuna duyurulsa da henüz meclis üyelerinin resmi başvurularını yapmadığı belirtildi. Genel Merkez’in sorunun kaynağını tespit etmek ve çözüm için adım atmak üzere süreci yakından izlediği ifade edildi.

Yücel sahaya indi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, bu akşam 9 meclis üyesiyle görüşerek süreci değerlendirecek. Yücel’in, üyelerin itirazlarını dinleyerek krizin çözümü için arabuluculuk yapması bekleniyor.

Meclis dengesi değişebilir

İstifaların kesinleşmesi halinde Karabağlar Belediye Meclisi’nde çoğunluğun Cumhur İttifakı’na geçeceği, bunun da yerel dengelerde önemli bir değişiklik yaratacağı vurgulanıyor.