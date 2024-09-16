Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde saat 19.27'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Yetkililer, depremin ardından bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor.