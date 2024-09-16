Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Örnek’e yönelik silahlı saldırı girişimi sonrası, eğitim sendikaları bir araya gelerek şiddetin son bulması için bir basın açıklaması düzenledi. 11 Eylül’de yaşanan olayda, çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına sinirlenen veli S.T., okul müdürünü tehdit edip, tabanca ile hedef aldı. Silahın tutukluk yapması sonucu müdür Mustafa Örnek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen üyeleri, eğitimcilere karşı artan şiddet olaylarını kınayarak, "Kınama değil, şiddet yasası istiyoruz" dedi. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat, eğitimcilerin şiddete karşı korunmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini talep etti.

"Güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi"

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı ve Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Halil Kallat, "Eğitim camiasının temsilcileri olarak, 11 Eylül Çarşamba günü Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Örnek'in yaşadığı üzücü olayın ardından derin endişe ve üzüntü içerisindeyiz. Müdürümüz, bir öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde ağır küfür ve hakaretlerle dışarı çağrılmış ve ardından silahlı saldırı teşebbüsüyle karşılaşmıştır. Silahın tutukluk yapması sonucu çok şükür ki müdürümüz veya herhangi bir eğitim çalışanı zarar görmemiştir. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiştir. Bu menfur saldırı, eğitim çalışanlarının güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eğitimciler olarak, daha iyi bir eğitim için daha iyi bir müfredat, pedagojik yöntemler, daha ileri amaçlar üzerine kafa yormamız gerekirken, bugün bu yaramızı konu etmek mecburiyetinde kalışımızın ana sebebi, şiddetin ağırlaşan toplumsal maliyeti karşısında, bugüne kadar çözüm üretmede yetersiz kalınmasıdır. Göz göre göre gelen sorunu, gözümüzün önünde duran soruna, gözümüzü kapayarak çözüm bulamayız. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucudur. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Eğitimcilere yönelen şiddete ısrarla dikkat çekip çözüm önerilerimizi sunduğumuz her durumda karşılaştığımız yetersiz tutum, şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmemektedir" dedi.

"Şiddet eylemlerine yönelik cezai işlemlerin alınması elzemdir"

Eğitim çalışanlarının bir yandan şiddetin toplumun aklını, anlayışını felç etmesine, eğitim başarısını engellemesine dur demek için genç dimağlar üzerinde emek verirken, diğer yandan şiddetin nesnesi hâline gelmiş durumda olduğunu kaydeden Kallat şunları söyledi:

"Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hâle getirmektedir. Uluslararası hukukta ve anayasada ifadesini bulan hayat hakkı ilkesi çerçevesinde, kasıtlı ve hukuksuz şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemek devletin yükümlülüğüdür. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir. Eğitim sendikaları olarak eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha benzer olayların yaşanmamasını temenni ediyor, eğitimciye yönelik her türlü şiddetin yasal olarak takipçisi olacağımızı bir kez daha buradan kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."