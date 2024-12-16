Aydın’ın Söke ilçesinde direksiyon başında sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yapan Ömür Narin (56), 10 metreden yuvarlanan otomobilinde sıkıştı. Kaza anı canlı yayına yansıdı.
Kaza, önceki akşam kırsal Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 09 SF 001 plakalı otomobilin sürücüsü Ömür Narin, sisli havada seyir halindeyken cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın başlattı. Yayın sırasında direksiyon kontrolünü kaybeden Narin, otomobiliyle yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı.
Canlı yayını izleyen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Narin, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Hastanede tedavi altına alınan Ömür Narin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.