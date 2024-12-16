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Hastanede tedavi altına alınan Ömür Narin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Canlı yayını izleyen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Narin, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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