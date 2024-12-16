Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları nedeniyle CHP'li belediyelere haciz işlemi başlattığı iddia edildi. DHA'nın Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, SGK'ya en fazla borcu bulunan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi’nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

İstanbul ve İzmir'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir. — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) December 16, 2024

Benzer bir açıklama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden (İzBB) geldi. İzBB, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Belediyemize bağlı kuruluş ve şirketlerin banka hesaplarına SGK tarafından uygulanan bir haciz işlemi bulunmamaktadır" dedi. Belediyenin, SGK ile bazı şirketler için yapılandırma işlemi gerçekleştirdiği ve sürecin devam ettiği de belirtildi.

Belediyemize bağlı kuruluş ve şirketlerin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bir haciz işlemi bulunmamaktadır.



Ayrıca belediyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2 şirket için yapılandırma işlemi gerçekleştirmiş, 3 şirket için ise yapılandırma sürecine… — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) December 16, 2024

Erdoğan'ın 'Silkeleyin' talimatı

Geçtiğimiz hafta Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili sert bir talimat vermişti. Erdoğan, "Belediyelerin SGK borçlarını ödemesi gerekiyor. Sayın Bakan, bu konuda kararlı bir şekilde silkelemeniz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti SGK'ya olan borçlarını ödemeye davet ediyorum" dedi.