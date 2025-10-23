Kadıköy Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, oyuncu İrem Helvacıoğlu ve 2 kişi yaralandı. Helvacıoğlu’nun hayati tehlikesi bulunmuyor.
İrem Helvacıoğlu yaralandı
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, 2 aracın karıştığı trafik kazasında oyuncu İrem Helvacıoğlu da yaralandı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yeni doğmuş bebeğiyle yürüyen Helvacıoğlu’na çarptı.
Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kazada, İrem Helvacıoğlu ile araç sürücüleri dahil 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Helvacıoğlu’nun durumunun stabil olduğu ve kısa süreli tedavisinin ardından taburcu edilebileceği öğrenildi