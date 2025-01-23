Ekranların sevilen çiftlerinden Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk bebekleri Atlas’ı kucaklarına almak için heyecanla gün sayıyor. Çift, 2010 yılında 'Gönülçelen' dizisinde tanışıp, 2020’de evlenmişti. Şimdi ise anne-baba olma yolunda büyük bir heyecan yaşıyorlar.

Zekeriyaköy’e taşınıyorlar

Bebekleri Atlas’a kavuşmak için sabırsızlanan çift, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'e taşınma kararı aldıklarını açıkladı. Bu yeni adım, yeni hayatlarının başlangıcını simgeliyor.

Zeynep Tuğçe Bayat, hamilelik sürecinde 12 kilo aldığını duyurmuştu. Şu an heyecanla bebeğinin gelişini bekleyen Bayat, bu dönemi mutlu bir şekilde geçiriyor.

"Dünyada bir karşılığı olsun istedik”

Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerine Atlas ismini koyacaklarını belirtti ve “İsmin dünyada bir karşılığı olsun istedik” dedi. Çiftin bebeklerine vereceği bu özel isim, dünya çapında anlamlı bir seçim olarak dikkat çekiyor.