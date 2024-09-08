Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 19 gün süren arama çalışmalarının ardından kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden jandarmanın küçük çocuğun cansız bedenine ulaştığını duyurdu ancak detay vermedi.

Narin Güran’ın bedeni, köyün 3 kilometre uzağındaki bir dere yatağında, bir çuval içinde bulundu. Bu üzücü gelişmenin ardından Tavşantepe köyüne giriş-çıkışlar yasaklandı. Yetkililer, Narin’in cansız bedenini bölgeden alarak otopsi için hastaneye sevk etti. Kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından açıklanacağı bildirildi.

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti, CHP ve Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve adaletin sağlanacağını belirtti. Ayrıca, olayın aydınlatılması için tüm adımların atıldığını vurguladı.

Sosyal medyada, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Bölgedeki yetkililerden ve Diyarbakır Valiliği'nden ilerleyen saatlerde ek açıklamalar yapılması bekleniyor.