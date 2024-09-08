2024-2025 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında Özel İdare Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Orhan Öğrenci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yavaş, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürleri ve güvenlik güçleri katıldı.

Güvenlik tedbirleri ve çalışmalar değerlendirildi

Toplantının açılış konuşması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Öğretmeni Cihangül Ateş tarafından yapıldı. Ardından, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi'nde okullarda yapılacak hazırlıkları aktardı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Sevil Yıldırım Yüce, güvenli okul projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile okul servislerinin denetim ve trafik güvenliği hakkında bilgiler sundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Komiser Sevda Yanar, okullarda çocuklara ve ailelere yönelik verilen eğitim çalışmalarını tanıtırken, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Ali Sanayır, jandarma bölgesindeki okullarda alınan güvenlik tedbirlerini detaylandırdı.

“Huzur ve güven içinde bir eğitim yılı diliyorum”

Toplantıda söz alan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale genelinde eğitim öğretime başlayacak öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim alabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Vali Toraman, “2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi'nin ülkemize, ilimize, eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor; evlatlarımıza başarılar, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Yeni eğitim döneminde Çanakkale genelinde güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulacağı belirtildi.