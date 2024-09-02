Capital Economics’in değerlendirmesine göre, TCMB'nin faiz indirimine gitmesi için iç talebin önemli ölçüde zayıflaması gerekiyor. Analist William Jackson, bu sürecin en erken 2024 yılının ilk çeyreğinde başlayabileceğini öngörüyor. Jackson, Türkiye ekonomisinin yavaşlamakta olduğunu ancak beklenenden daha dirençli kaldığını belirtti.

GSYH verileri beklentileri karşılamadı

Jackson, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda %2,5 büyüme kaydettiğini, bu oranın küresel salgından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti. Ancak çeyrek bazda %0,1'lik büyümenin, ekonominin beklenenden daha dinamik olduğunu gösterdiğini de ekledi.

Faiz indirimi için talebin zayıflaması gerekiyor

Capital Economics’in raporunda, Türkiye Merkez Bankası’nın şahin duruşunu sürdürmesi ve faiz indirimi için iç talepte belirgin bir düşüş görmesi gerektiği vurgulandı. William Jackson, "Ekonomi yavaşlıyor ancak beklenenden daha güçlü kalmaya devam ediyor. İlk faiz indiriminin 2024'ün ilk çeyreğinde gelmesini bekliyoruz" dedi.