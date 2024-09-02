Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartman inşaatında yaşanan iskele kazası, üç işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Kazanın detayları

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Törekent Mahallesi’nde, Salihoğulları İnşaatı’na ait bir apartman inşaatında yaşanan kaza, inşaat sektöründe alınması gereken iş güvenliği önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi. 12. katta dış cephe mantolama çalışması yapan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27), iskelenin aniden kırılması sonucu zemine düştü. Çetin Buru ve Volkan Buru kardeş olup, Mertcan Buru’nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi.

Can pazarına dönen inşaat

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çetin Buru ve Volkan Buru’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mertcan Buru ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanığı Selçuk Demirezen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan trajediyi şu sözlerle anlattı: “3 tane arkadaş yere düştü. 1’i canlıydı, 2’si olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer canlı olan da hastanede vefat etti. İskele kırıldı, ne olduğunu anlamadık.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayın meydana geldiği inşaat sahasında geniş çaplı bir inceleme başlattı.