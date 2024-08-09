Çanakkale Lapseki’ye bağlı Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Çardak’ın projeleri ve tarihi konular gündeme geldi.

Çardak’ın geleceği için kritik toplantı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci’yi kabul ederek, bölgeye yönelik planları ve projeleri değerlendirdi. Toplantıda, Çardak’ın önemli projeleri ve tarihi mekanları üzerine detaylı görüşmeler yapıldı. Turan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Lapseki’nin kıymetli beldesi Çardak’ın Belediye Başkanı Metin Semerci’yi misafir ettik. Bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Çardak’ta yapılması planlanan projeleri konuştuk” dedi.

Kum Adası ve Tarihi Çardak Yağlı güreşleri

Görüşmede, Çardak için büyük önem taşıyan Kum Adası’nın belediyeye tahsisi konusunun yanı sıra, geleneksel 290. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri için yapılacak hazırlıklar ele alındı. Turan, bu konuların bölgenin tarih ve kültürü açısından önem taşıdığını belirterek, “Bu konuları değerlendirerek, Çardak’ın gelişimi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Çanakkale’miz için ter dökmeye, her hayırlı işin yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı, Çardak’ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve bölgenin kalkınmasına yönelik iş birliği ve desteklerin artırılmasını hedefliyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Turan ve Çardak Belediye Başkanı Semerci, bölgesel kalkınma için önemli adımlar atacaklarını vurguladı.